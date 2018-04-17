В Кунгуре спасатели и пожарные тушили горящую траву

17 апреле в Кунгуре произошло возгорание сухой травы. Сообщение поступило на пульт оперативного дежурного Кунгурской городской службы спасения около 16 часов.

Диспетчера ЕДДС Кунгура рассказал спасателям о неконтролируемом горении сухой травы в районе улицы Моховая, п. Нагорный.

«На место выехали спасатели ГОР 2 и 143 пожарно-спасательная часть Кунгура. По прибытию на место спасатели и пожарные ликвидировали горение с использованием STIHL SR — 420 (механизированные распылитель)», — сообщили в кунгурской службе спасения.