МЧС: «Зимняя вишня» загорелась из-за короткого замыкания в светильнике

Причиной пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» стало замыкание в проводке светильника.

Ринат Еникеев. "По нашему представлению, мы имеем дело с коротким замыканием большого переходного сопротивления и перегрузки частей светильника. Мы не знаем, что именно, но причина там", — сообщил директор Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России

Он также подчеркнул, что в здании были нарушены все нормы пожарной безопасности.

"Если бы эвакуационные выходы были открыты, если бы сработала система оповещение о пожаре, то люди через 2 минут 45 секунд смогли бы эвакуироваться из здания", — посетовал представитель МЧС, передает "Интерфакс"

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами ЧП стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.