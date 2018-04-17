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МЧС назвало причиной пожара в «Зимней вишне» неисправный светильник
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МЧС назвало причиной пожара в «Зимней вишне» неисправный светильник 

Рамблер 1 час назад
Фото: Собака
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» мог начаться из-за светильника, сообщил РИА Новости глава департамента надзорной и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.
По его словам, светодиодный светильник, располагавшийся над игровой зоной ТЦ, могло замкнуть из-за перегрузки его ведущих частей или большого переходного сопротивления. В свою очередь, замыкание могло привести к оплавлению рассеивателя, капли которого, падая в поролоновую яму, и привели к возгоранию.
Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, произошел 25 марта. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».
Ранее СМИ сообщили, что о неисправности противопожарной системы в сгоревшем ТЦ было известно два года. Летом 2016-го компания «Системный интегратор» заключила договор с собственником торгового центра на обслуживание его пожарной сигнализации, провела ее проверку и выявила недостатки, исправление которых обошлось бы в семь миллионов рублей, но проведено не было.
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