МЧС назвало причиной пожара в «Зимней вишне» неисправный светильник

По его словам, светодиодный светильник, располагавшийся над игровой зоной ТЦ, могло замкнуть из-за перегрузки его ведущих частей или большого переходного сопротивления. В свою очередь, замыкание могло привести к оплавлению рассеивателя, капли которого, падая в поролоновую яму, и привели к возгоранию.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, произошел 25 марта. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».

Ранее СМИ сообщили, что о неисправности противопожарной системы в сгоревшем ТЦ было известно два года. Летом 2016-го компания «Системный интегратор» заключила договор с собственником торгового центра на обслуживание его пожарной сигнализации, провела ее проверку и выявила недостатки, исправление которых обошлось бы в семь миллионов рублей, но проведено не было.