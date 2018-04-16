В пригороде Кирова сгорел садовый дом и баня

Пожар произошел вчера, 15 апреля 2018 года, в 04-54 в сдт «Кировагровод» в районе деревни Рубцы Ленинского района Кирова.

Как сообщает ОНДПР Кирова, житель соседней деревни заметил горящий садовый дом и вызвал пожарных. К моменту их прибытия дом был полностью охвачен огнем. Огонь перекинулся с садового дома на баню, расположенную рядом.

В результате пожара сгорели крыши дома и бани, обгорели стены обоих строений изнутри и снаружи, также огонь уничтожил имущество, находившееся внутри садового дома.

Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования внутри дома (короткое замыкание электропроводов). В настоящее время по факту пожара проводится проверка.

Фото — ОНДПР Кирова