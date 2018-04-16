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В пригороде Кирова сгорел садовый дом и баня
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В пригороде Кирова сгорел садовый дом и баня 

Vyatka-grad.ru 19 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Пожар произошел вчера, 15 апреля 2018 года, в 04-54 в сдт «Кировагровод» в районе деревни Рубцы Ленинского района Кирова.
Как сообщает ОНДПР Кирова, житель соседней деревни заметил горящий садовый дом и вызвал пожарных. К моменту их прибытия дом был полностью охвачен огнем. Огонь перекинулся с садового дома на баню, расположенную рядом.
В результате пожара сгорели крыши дома и бани, обгорели стены обоих строений изнутри и снаружи, также огонь уничтожил имущество, находившееся внутри садового дома.
Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования внутри дома (короткое замыкание электропроводов). В настоящее время по факту пожара проводится проверка.
Фото — ОНДПР Кирова
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