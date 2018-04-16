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Молодая пара погибла в огне в Ковернинском районе
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Молодая пара погибла в огне в Ковернинском районе 

Vgoroden.ru 21 минуту назад
Фото: Vgoroden.ru
29-летний мужчина и его 21-летняя сожительница погибли во время пожара, который произошел в деревне Понурово Ковернинского района. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.
Огонь вспыхнул минувшей ночью, 15 апреля, в одной из комнат в кирпичном двухквартирном доме, где и были обнаружены тела молодой пары после тушения пожара. Видимых телесных повреждений следователи не обнаружили. Для установления причин их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. По данному факту проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Причины пожара уточняются.
Напомним, в Володарском районе мужчина сгорел в собственной бане.
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