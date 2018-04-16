Молодая пара погибла на пожаре в Ковернинском районе Нижегородской области

В причинах их гибели разбираются, сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета

Тела29-летнего мужчины и 21-летней женщины были обнаружены в комнате после того, как огонь удалось потушить. При осмотре тел следователи видимых телесных повреждений не обнаружили. Точные причины смерти будут известны после судебно-медицинских экспертиз.

«По предварительным данным, очаг пожара располагался в комнате, где обнаружены тела, в непосредственной близости от кровати. Следователи не исключают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем», — рассказали в следственном комитете.

Предварительно, погибшие нигде не работали, но регулярно выпивали.