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Молодая пара погибла на пожаре в Ковернинском районе Нижегородской области
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Молодая пара погибла на пожаре в Ковернинском районе Нижегородской области 

АиФ Нижний Новгород 16 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В причинах их гибели разбираются, сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
Тела29-летнего мужчины и 21-летней женщины были обнаружены в комнате после того, как огонь удалось потушить. При осмотре тел следователи видимых телесных повреждений не обнаружили. Точные причины смерти будут известны после судебно-медицинских экспертиз.
«По предварительным данным, очаг пожара располагался в комнате, где обнаружены тела, в непосредственной близости от кровати. Следователи не исключают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем», — рассказали в следственном комитете.
Предварительно, погибшие нигде не работали, но регулярно выпивали.
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