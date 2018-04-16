Пожар на горе Юца под Пятигорском обсуждают в соцсетях

Аэровидеосъёмка большого пожара на горе Юца появилась в соцсетях около полуночи 16 апреля. Пятигорчанин разместил видео, снятое ночью над горой Юца неподалёку от Пятигорска . Дым и зарево от огня видны с высоты полёта, можно заметить, что пламя распространилось на существенное расстояние. Пользователи соцсети предположили, что в происшествии виноваты дачники, сжигающие сухую траву. Комментариев от регионального МЧС пока не поступало. Публикация от Мой Пятигорск (@moy.pyatigorsk) 15 Апр 2018 в 12:54 PDT