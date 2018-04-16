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Пожар на горе Юца под Пятигорском обсуждают в соцсетях
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Пожар на горе Юца под Пятигорском обсуждают в соцсетях 

АиФ Ставрополье 35 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Аэровидеосъёмка большого пожара на горе Юца появилась в соцсетях около полуночи 16 апреля.
Пятигорчанин разместил видео, снятое ночью над горой Юца неподалёку от Пятигорска. Дым и зарево от огня видны с высоты полёта, можно заметить, что пламя распространилось на существенное расстояние.
Пользователи соцсети предположили, что в происшествии виноваты дачники, сжигающие сухую траву. Комментариев от регионального МЧС пока не поступало.
Публикация от Мой Пятигорск (@moy.pyatigorsk) 15 Апр 2018 в 12:54 PDT
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