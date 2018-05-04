В Мордовии рыбак утонул вместе с внедорожником

Мордовии недалеко от поселка Сосновка в реке Виндрей 1 мая был обнаружен автомобиль. В салоне «Нивы» находилось тело 34-летнего мужчины, сообщает СУ СКР по республике.

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли внедорожник из воды. На данный момент проводится доследственная проверка. По предварительным данным, телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено.

Как стало известно следствию, 29 апреля мужчина приехал на реку порыбачить. Сейчас устанавливаются все возможные причины случившегося. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, 26 апреля в Мордовии присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении группы «Химмаш» Юрия Шорчева и 8 ее участников. Она действовала на территории республики в 2000-х годах.