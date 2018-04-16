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Сотрудники МЧС рассказали, как жечь прошлогоднюю траву по правилам
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Сотрудники МЧС рассказали, как жечь прошлогоднюю траву по правилам 

k1news.ru 45 минут назад
Фото: k1news.ru
С сегодняшнего дня костромичам стоит быть особо осторожными — в лесах уже сошла большая часть снежного покрова, начинается пожароопасный период. В список населенных пунктов, наиболее подверженных лесным пожарам вошли 52 объекта, находящихся близко к лесным зонам.
В преддверие опасного периода МЧС составило для костромичей памятку по соблюдению правил пожарной безопасности. Особое внимание спасатели обращают на сжигание сухой травы, мусора и разведение костров. Согласно правилам, уничтожать траву можно, если:
— на 50 метров от участка нет никаких объектов
— в радиусе 25-30 метров вокруг площади, которую планируется выжечь, убран сухостой и все горючие материалы
— все, кто занимается выжиганием травы, имеют базовые средства для тушения пожара
Ведомство сообщает, что в случае несоблюдения правил нарушителю придётся заплатить крупный штраф — от 200 до 400 тысяч рублей. А в случае уничтожения чужого имущества из-за неосторожного обращения с огнем наступает уголовная ответственность.
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