Сотрудники МЧС рассказали, как жечь прошлогоднюю траву по правилам

С сегодняшнего дня костромичам стоит быть особо осторожными — в лесах уже сошла большая часть снежного покрова, начинается пожароопасный период. В список населенных пунктов, наиболее подверженных лесным пожарам вошли 52 объекта, находящихся близко к лесным зонам.

В преддверие опасного периода МЧС составило для костромичей памятку по соблюдению правил пожарной безопасности. Особое внимание спасатели обращают на сжигание сухой травы, мусора и разведение костров. Согласно правилам, уничтожать траву можно, если:

— на 50 метров от участка нет никаких объектов

— в радиусе 25-30 метров вокруг площади, которую планируется выжечь, убран сухостой и все горючие материалы

— все, кто занимается выжиганием травы, имеют базовые средства для тушения пожара

Ведомство сообщает, что в случае несоблюдения правил нарушителю придётся заплатить крупный штраф — от 200 до 400 тысяч рублей. А в случае уничтожения чужого имущества из-за неосторожного обращения с огнем наступает уголовная ответственность.