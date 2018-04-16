Восемь жилых домов подтоплены в Нижегородской области 

Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.
По состоянию на вечер 15 апреля, в водном плену оказались придомовые территории, которые в период паводка подтапливаются каждый год. Местных жителей заранее обеспечили продуктами питания, эвакуация не потребовалась. Также решены вопросы медицинского обеспечения и пожарной безопасности на подтопленных территориях.
К своим домам люди могут пройти по специально обустроенным переходам. В районе мест подтопления дежурят два специалиста МЧС и одна единица техники.
Напомним, десять мостов затопило в Нижегородской области.