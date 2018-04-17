Все рынки КБР проверят на противопожарную безопасность после пожара в Нальчике

Пожар произошел утром 16 апреля, огонь охватил 3,2 тыс. кв. м, пожару был присвоен третий — повышенный ранг сложности. Выгорела третья часть общей площади рынка, находящегося в самом центре города. Пострадавших нет.

"Правительство, мэрию, совместно с прокуратурой прошу довести работу по комплексной проверке [мест массового пребывания людей] не только в Нальчике, но по всей республике. Все рынки надо обследовать и предпринять необходимый комплекс мер. Проверки нужно сделать прозрачными, понятными для людей, объективными, поэтапно назначить конкретные сроки по устранению всех возможных недостатков", — сказал Коков на специально созванном совещании с представителями экстренных служб, правоохранительных органов и администраций города Нальчика.

Коков поручил разобраться персонально с каждым человеком, который работает на рынке. «Мне доложили, что вы решили вернуть арендную плату за этот месяц, которую вам люди заплатили, также что вы готовы предоставить им „каникулы“ на несколько месяцев по аренде. Прошу продолжить эту работу, общаться с каждым из арендаторов, объективно разобраться в ситуации», — добавил он, обращаясь к собственникам рынка.

Прокурор республики Олег Жариков отметил, что по факту пожара назначена доследственная проверка. Специалисты рассматривают две основные версии возгорания — поджог и неисправность электрооборудования. Последняя плановая проверка проводилась на рынке в 2014 году, внеплановых проверок в 2015 году было три, в результате которых выявили более 140 нарушений, должностные лица были привлечены к административной ответственности и к штрафам. Из-за пожара лишились имущества 135 субарендаторов: один павильон сгорел полностью, второй пострадал частично.

Сгоревший павильон принадлежит ООО «Центроторг», собственником всего рынка является ООО «Центральный». С утра вторника администрация рынка начала работу по определению ущерба и восстановлению здания.