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«Зимнюю вишню» не захотели проверять
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СК: прокуратура запрещала проверки пожарной безопасности в кемеровском ТЦ 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Следствие выясняет, почему прокуратура несколько лет запрещала проверки противопожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщает Следственный комитет России.
«В рамках уголовного дела проведены обыски в ГУ МЧС России по Кемеровской области и в жилище его руководителя, а также руководителей структурных подразделений», — говорится в сообщении.
≥≥ Мень: два этажа ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могли достроить самовольно
В распоряжении следствия имеются документы прокуратуры о необходимости исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса.
Отмечается, что допрошены прокурор Кемерова и его помощник. Согласно пояснению прокурора, они руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства.
Ранее в МЧС заявили, что предварительной причиной пожара в кемеровском ТЦ стало короткое замыкание светильника над ямой с поролоном в игровой зоне.
RT на русском: последние новости
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Комментарии13  Ещё 39 источников 
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