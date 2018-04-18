«Зимнюю вишню» не захотели проверять

СК: прокуратура запрещала проверки пожарной безопасности в кемеровском ТЦ

«В рамках уголовного дела проведены обыски в ГУ МЧС России по Кемеровской области и в жилище его руководителя, а также руководителей структурных подразделений», — говорится в сообщении.

В распоряжении следствия имеются документы прокуратуры о необходимости исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса.

Отмечается, что допрошены прокурор Кемерова и его помощник. Согласно пояснению прокурора, они руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства.

Ранее в МЧС заявили, что предварительной причиной пожара в кемеровском ТЦ стало короткое замыкание светильника над ямой с поролоном в игровой зоне.