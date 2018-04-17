Генпрокуратура потребовала приостановить работу 103 торговых центров

Ранее сообщалось, что по поручению ГП РФ органами прокуратуры с привлечением территориальных органов МЧС России проводятся проверки исполнения законодательства при использовании торгово-развлекательных центров.

Отмечается, что только в Московской, Тульской, Ростовской, Псковской и Воронежской областях проверено 1,5 тысячи объектов. Прокуроры выявили, в частности, факты отсутствия систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, неисправности указанных систем.

"С целью их устранения внесены полторы тысячи представлений. Возбуждено почти 1500 дел об административных правонарушениях… В суды направлено 103 исковых заявления, в том числе с требованием приостановить деятельность хозяйствующих субъектов. Объявлено 39 предостережений", — говорится в сообщении.