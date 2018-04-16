Огонь стеной: рядом с зауральской деревней Притчино разыгрался природный пожар 

Минувшей ночью вблизи деревни Притчино Щучанского района разыгрался пожар. По словам пользователей соцсетей, на их звонки в МЧС долго не реагировали. — Это тихий ужас! Моя мама живет в Курганской области. Сейчас там горит лес, пожар стеной, до деревни осталось меньше километра, — написала в ночь на 16 апреля пользователь Instagram.com под ником masaihome.
Это тихий ужас! Моя мама живет Курганской области. Сейчас там горит лес, пожар стеной 🔥🔥🔥🔥 до деревни осталось меньше километра. Мама звонила в МЧС курганской области, ей говорят: У вас там ничего не горит, это вообще в соседней области горит. И кладут трубку. Я звоню в МЧС (01), спрашиваю, куда звонить, чтобы пожарные приехали? А мне говорят: мы Москва, мы ничего не знаем про Курганскую. Я говорю: дак вы же МЧС, скажите куда мне позвонить, чтоб приняли меры, деревня то сгорит! МЧС: у нас нет телефона курганской области, заколебали уже! 😨 Я говорю: Что?!? я записываю наш разговор, я не колебала вас. Мне нужно маму спасти! МЧС (меняется тон): я не говорила что вы меня заколебали, я не про вас 🤦🏼♀️ Пытаюсь сейчас через знакомых, кто в лесхоз организациях работает пробиться @mchs112 в #мчс #мчсроссии #пожар #sos #леснаяохрана 21.51 (мск) Поменялся ветер, пожар идёт на деревню, площадь пожара большая. Едут два трактора чтобы опахать деревню …и все, пожарные машины не помогут. Что делать?!?!? Куда еще звонить?!?! Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ M A S A I H O M E © (@masaihome) 15 Апр 2018 в 10:26 PDT Мама прислала фотографию сделанную у дома 😱 #мчсроссии #мчс #пожар @mchs112 Пожаонвые говорят что могут отстоять только два дома. На больше воды не хвататит! Две машины в всего …Помогите! Курганская область, Щучанский район, деревня Притчино Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ M A S A I H O M E © (@masaihome) 15 Апр 2018 в 12:25 PDT Как рассказали порталу 45.ru в пресс-службе областного МЧС, паника вокруг Притично преувеличена. Угроза населенному пункту, когда недалеко от него произошло возгорание, есть в любом случае. Но благодаря своевременно принятым мерам пожар в деревню на зашел. — Информация о возгорании поступила в оперативно-дежурную смену центра управления кризисных ситуаций в 21:03. Сообщалось, что вблизи Притчино горит трава. На место происшествия прибыл начальник третьего отряда, три помощника и автоцистерны, — сообщили в ведомстве. Подъехавшие на место специалисты увидели, что площадь природного пожара увеличивается, пламя бушует севернее населенного пункта — в 1,5 километра от него. На подмогу пожарным приехали силы муниципальных постов охраны Майково и Пивкино (по два человека и одной единице техники от каждого), подразделения пожарно-спасательной части № 43, силы Шумихинского лесхоза и арендатор — ООО «Лесстроймаркет», который осуществлял опашку населенного пункта. Всего в ликвидации пожара было задействовано 25 человек и 10 единиц техники. Максимальная площадь пожара составила чуть меньше 5 гектаров. Ночью арендатор еще раз пропахал землю рядом с Притично, пожарные продолжали тушение огня. В 1:30 был созван оперативный штаб, и в 5 утра была объявлена локализация. — Сейчас огонь отсечен от деревни, но не ликвидирован. Он ушел в болота, где пожарные вести работы не могут. В болоте пожар выстреливает маленькими отдельными очагами. Специалисты находятся на месте возгорания и контролируют ситуацию, — рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе МЧС по Курганской области. 14 апреля в Зауралье начался пожароопасный сезон. Сотрудники МЧС призвали жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности и напомнили о наказаниях за их игнорирование.