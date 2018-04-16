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В Омске не нашли подрядчиков для реконструкции здания «Саламандры»
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В Омске не нашли подрядчиков для реконструкции здания «Саламандры» 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщается на официальном портале госзакупок.
Аукцион по выбору подрядчика для реконструкции здания «Саламандры» не состоялся. На конкурс не поступило ни одной заявки.
Чиновники решили проводить реконструкцию по частям. В этот раз требовалось за 115, 2 млн рублей установить окна и двери, пожарную и охранную сигнализацию, построить инженерные сети, провести работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории. Однако желающих не появилось. Планировалось, что реконструкция здания завершиться в 2019 году.
Напомним, в здании «Саламандры» разместится центр «Эрмитаж-Сибирь».
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