В Ртищево ночью огонь уничтожил три легковых автомобиля

Сегодня ночью в Ртищево сгорели три автомобиля. Тревожный вызов поступил на пульт оперативного дежурного в 02 ч. 15 м. Как сообщили «АиФ-Саратов» в региональном ГУ МЧС, поступил сигнал о загорании трех машин. На открытой площадке полыхнули в темноте сразу три автомобиля — «Лада Калина», «Форд Фокус» и «ВАЗ-2110». ЧП произошло на улице Крылова.

— Площадь пожара составила 7 кв. метров, — отметили в главке, — На тушение выезжали четыре огнеборца.

Машины скорели в минувшие выходные и на Лебедева-Кумача. 15 апреля пожарные были подняты по тревоге в 04. 14. Два автомобиля сгорели в Ленинском районе на улице Лебедева-Кумача.