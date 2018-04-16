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В Ртищево ночью огонь уничтожил три легковых автомобиля
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В Ртищево ночью огонь уничтожил три легковых автомобиля 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сегодня ночью в Ртищево сгорели три автомобиля. Тревожный вызов поступил на пульт оперативного дежурного в 02 ч. 15 м. Как сообщили «АиФ-Саратов» в региональном ГУ МЧС, поступил сигнал о загорании трех машин. На открытой площадке полыхнули в темноте сразу три автомобиля — «Лада Калина», «Форд Фокус» и «ВАЗ-2110». ЧП произошло на улице Крылова.
— Площадь пожара составила 7 кв. метров, — отметили в главке, — На тушение выезжали четыре огнеборца.
Машины скорели в минувшие выходные и на Лебедева-Кумача. 15 апреля пожарные были подняты по тревоге в 04. 14. Два автомобиля сгорели в Ленинском районе на улице Лебедева-Кумача.
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