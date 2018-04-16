Губернатор Алтайского края прокомментировал нарушения, выявленные в ТЦ

Напомним, что по поручению губернатора были инициированы проверки в ТЦ, учреждениях культуры, здравоохранения и т.д. Теперь прокуратура требует закрытия четырех торговых центров в Барнауле Бийске за грубые нарушения пожарной безопасности.

По поручению главы региона будет создана рабочая группа, которая будет следить не только за ходом проверок, но и за их устранением. В частности, Карлин поручил обратить внимания на нарушения, которые были допущены на ранних этапах проектирования, а также носят системный характер.

«Впредь эта работа должна быть организована на постоянной, системной и глубокой основе», — заявил Карлин.

Также планируется проверить объекты энергетики и крупные предприятия, где существует повышенная опасность возникновения пожаров и технологических катастроф.