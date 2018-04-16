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Губернатор Алтайского края прокомментировал нарушения, выявленные в ТЦ
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Губернатор Алтайского края прокомментировал нарушения, выявленные в ТЦ 

АиФ — Алтай 25 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Губернатор Алтайского края Александр Карлин прокомментировал нарушения правил пожарной безопасности, выявленные в ходе проверок мест массового пребывания людей в регионе.
Напомним, что по поручению губернатора были инициированы проверки в ТЦ, учреждениях культуры, здравоохранения и т.д. Теперь прокуратура требует закрытия четырех торговых центров в Барнауле и Бийске за грубые нарушения пожарной безопасности.
По поручению главы региона будет создана рабочая группа, которая будет следить не только за ходом проверок, но и за их устранением. В частности, Карлин поручил обратить внимания на нарушения, которые были допущены на ранних этапах проектирования, а также носят системный характер.
«Впредь эта работа должна быть организована на постоянной, системной и глубокой основе», — заявил Карлин.
Также планируется проверить объекты энергетики и крупные предприятия, где существует повышенная опасность возникновения пожаров и технологических катастроф.
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