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Первые пожары ликвидировали в лесах Южного Урала
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Первые пожары ликвидировали в лесах Южного Урала 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Пожары начали ликвидировать в лесах Челябинской области, за сутки 16 апреля выявлено шесть возгораний, сообщают в пресс-службе ГУ лесами региона.
По одному очагу пожаров заметили в Каслинском и Саткинском лесничествах, четыре — в Шершнёвском. В ликвидации пожаров на площади 46,6 га участвовали 78 человек и 22 единицы техники.
В ведомстве напоминают, что в случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить об этом по телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8 (351) 261-65-54, 261-65-55.
О возгораниях шла речь и на еженедельном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Как отметил глава одного из районов, горожане начали массово выезжать на свои садовые участки, и некоторые садоводы стали жечь сухую траву, что является нарушением правил противопожарной безопасности. В ближайшее время состоятся встречи с председателями СНТ, где обсудят вопрос профилактики пожаров, возникающих из-за неосторожности людей.
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