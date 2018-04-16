Первые пожары ликвидировали в лесах Южного Урала

Пожары начали ликвидировать в лесах Челябинской области , за сутки 16 апреля выявлено шесть возгораний, сообщают в пресс-службе ГУ лесами региона.

По одному очагу пожаров заметили в Каслинском и Саткинском лесничествах, четыре — в Шершнёвском. В ликвидации пожаров на площади 46,6 га участвовали 78 человек и 22 единицы техники.

В ведомстве напоминают, что в случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить об этом по телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8 (351) 261-65-54, 261-65-55.