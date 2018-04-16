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На саратовской трассе люди успели покинуть горящий автомобиль
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На саратовской трассе люди успели покинуть горящий автомобиль 

Новости Саратова 46 минут назад
Фото: Новости Саратова
Вчера, 15 апреля, пожарных подняли по тревоге на вызов в Ершовский район.
Как сообщили «Новостям Саратова» в ГУ МЧС региона, звонок раздался в 01. 28. Поступило сообщение о загорании дачи на улице Пылайкина. На тушение пожара выехали 8 пожарных, но их помощь не потребовалась, пламя загасили до прибытия. В 01:47 огонь полностью ликвидирован.
— Площадь пожара составила 24 кв. метра. — уточнили в ГУ МЧС, — Причина ЧП устанавливается. В результате пострадавших нет.
А вечером на трассе под Саратовом сгорела «семерка». Пожар случился на Вольском тракте. По предварительным данным полыхнул моторный отсек. В салоне были люди. Они успели покинуть ВАЗ-2107.
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