На саратовской трассе люди успели покинуть горящий автомобиль

Вчера, 15 апреля, пожарных подняли по тревоге на вызов в Ершовский район.

Как сообщили «Новостям Саратова» в ГУ МЧС региона, звонок раздался в 01. 28. Поступило сообщение о загорании дачи на улице Пылайкина. На тушение пожара выехали 8 пожарных, но их помощь не потребовалась, пламя загасили до прибытия. В 01:47 огонь полностью ликвидирован.

— Площадь пожара составила 24 кв. метра. — уточнили в ГУ МЧС, — Причина ЧП устанавливается. В результате пострадавших нет.