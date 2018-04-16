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Сезон пожаров: в Костромской области за два дня сгорело 6 домов и баня
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Сезон пожаров: в Костромской области за два дня сгорело 6 домов и баня 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В прошедшие выходные в Костромской области стартовал сезон пожаров, узнал KOSTROMA.TODAY. Горели дома, гаражи, сараи и бани.
Началось все днем в пятницу, 13 апреля, когда в Костроме загорелась старая трава в пер. Малый. Ее удалось потушить довольно быстро. Вечером в тот же день загорелась дача в садах «Майские» в конце улицы Ленина.
В субботу, 14 апреля, днем заполыхало бесхозное строение на ул. Щемиловка. Оно сгорело полностью, пострадал дом, который находится рядом. Потом пожары случились в Нее и Шарье. В Нее около 15 часов сгорела баня. А в Шарье чуть позже поступило сообщение о возгорании частного жилого дома на ул. Горького. Дом выгорел изнутри, а сарай рядом — сгорел полностью.
Вечером загорелся жилой дом на улице Шагова. Известно, что материальный ущерб там небольшой — целиком сгорел диван, но в пожаре есть пострадавший.
В воскресенье, 15 апреля, утром загорелся дом в Шарьинском районе — в деревне Филино, а позже полностью сгорел дом в п. Сущево (Костромской район). Вечером сгорел гараж в п. Западный (Судиславский район).
Сегодня ночью загорелась дача в д. Фелисово (Судиславский район).
Причины пожаров пока не называются, но, судя по косвенным признакам, можно предположить, что в большинстве случаев — это неосторожное обращение с огнем.
Как заявили в областной администрации, начало пожароопасного сезона определено с 16 апреля. Именно с этого времени начинается рост числа возгораний.
ГУ МЧС дали рекомендацию усилить работу по предупреждению пожаров, а главам городов и районов — организовать патрулирование территорий для выявления палов травы и сжигания мусора.
Костромичам же рекомендуют усилить бдительность, чтобы сохранить свое имущество.
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