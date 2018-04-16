Сезон пожаров: в Костромской области за два дня сгорело 6 домов и баня

В прошедшие выходные в Костромской области стартовал сезон пожаров, узнал KOSTROMA.TODAY. Горели дома, гаражи, сараи и бани.

Началось все днем в пятницу, 13 апреля, когда в Костроме загорелась старая трава в пер. Малый. Ее удалось потушить довольно быстро. Вечером в тот же день загорелась дача в садах «Майские» в конце улицы Ленина.

В субботу, 14 апреля, днем заполыхало бесхозное строение на ул. Щемиловка. Оно сгорело полностью, пострадал дом, который находится рядом. Потом пожары случились в Нее и Шарье . В Нее около 15 часов сгорела баня. А в Шарье чуть позже поступило сообщение о возгорании частного жилого дома на ул. Горького. Дом выгорел изнутри, а сарай рядом — сгорел полностью.

Вечером загорелся жилой дом на улице Шагова. Известно, что материальный ущерб там небольшой — целиком сгорел диван, но в пожаре есть пострадавший.

В воскресенье, 15 апреля, утром загорелся дом в Шарьинском районе — в деревне Филино, а позже полностью сгорел дом в п. Сущево (Костромской район). Вечером сгорел гараж в п. Западный (Судиславский район).

Сегодня ночью загорелась дача в д. Фелисово (Судиславский район).

Причины пожаров пока не называются, но, судя по косвенным признакам, можно предположить, что в большинстве случаев — это неосторожное обращение с огнем.

Как заявили в областной администрации, начало пожароопасного сезона определено с 16 апреля. Именно с этого времени начинается рост числа возгораний.

ГУ МЧС дали рекомендацию усилить работу по предупреждению пожаров, а главам городов и районов — организовать патрулирование территорий для выявления палов травы и сжигания мусора.

Костромичам же рекомендуют усилить бдительность, чтобы сохранить свое имущество.