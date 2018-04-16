Ярославцев начнут штрафовать за костёр в лесу

С 16 апреля в Ярославской области объявили начало пожароопасного сезона. Приказ подписан региональным департаментом лесного хозяйства. Действовать этот режим будет до тех пор, пока не начнутся дожди. Сейчас в регионе резко потеплело и установилась сухая погода. Поэтому в лесу запрещено разводить костры, выжигать траву на полях, курить и бросать спички и окурки.

— Ценные хвойные породы — ель и сосна — погибают даже при слабом низовом пожаре. Они могут стоять на корню еще много лет после пожара, но, в конце концов, либо поражаются вредителями, либо подвергаются гниению. Восстановиться темно-хвойно-лиственный лес может лишь через 150–200 лет, — рассказали в департаменте.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах будут штрафовать. Светит штраф до пяти тысяч рублей.