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Ярославцев начнут штрафовать за костёр в лесу
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Ярославцев начнут штрафовать за костёр в лесу 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
С 16 апреля в Ярославской области объявили начало пожароопасного сезона. Приказ подписан региональным департаментом лесного хозяйства. Действовать этот режим будет до тех пор, пока не начнутся дожди. Сейчас в регионе резко потеплело и установилась сухая погода. Поэтому в лесу запрещено разводить костры, выжигать траву на полях, курить и бросать спички и окурки.
— Ценные хвойные породы — ель и сосна — погибают даже при слабом низовом пожаре. Они могут стоять на корню еще много лет после пожара, но, в конце концов, либо поражаются вредителями, либо подвергаются гниению. Восстановиться темно-хвойно-лиственный лес может лишь через 150–200 лет, — рассказали в департаменте.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах будут штрафовать. Светит штраф до пяти тысяч рублей.
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