В Кемеровской области произошел пожар на хлебозаводе 

В Кузбассе в котельной ООО «Хлеб» произошло возгорание.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, инцидент произошел 16 апреля на хлебозаводе в Новокузнецке. Сейчас по факту проводится доследственная проверка.
Предварительно установлено, что начальник смены услышала громкий хлопок около 01:30 часов, затем из котельной пошел едкий дым и огонь. Женщина вызвала пожарных и «скорую помощь». В процессе тушения спасатели обнаружили на полу 61-летнюю женщину, работницу котельной, которая отвечала за рабочий процесс. Женщину спасти не удалось, она скончалась в карете «скорой помощи».
Предварительно, причиной возгорания стало нарушение технологического процесса.