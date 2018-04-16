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В Кемеровской области произошел пожар на хлебозаводе
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В Кемеровской области произошел пожар на хлебозаводе 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кузбассе в котельной ООО «Хлеб» произошло возгорание.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, инцидент произошел 16 апреля на хлебозаводе в Новокузнецке. Сейчас по факту проводится доследственная проверка.
Предварительно установлено, что начальник смены услышала громкий хлопок около 01:30 часов, затем из котельной пошел едкий дым и огонь. Женщина вызвала пожарных и «скорую помощь». В процессе тушения спасатели обнаружили на полу 61-летнюю женщину, работницу котельной, которая отвечала за рабочий процесс. Женщину спасти не удалось, она скончалась в карете «скорой помощи».
Предварительно, причиной возгорания стало нарушение технологического процесса.
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 Ещё 2 источника 
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