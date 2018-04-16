В Кемеровской области произошел пожар на хлебозаводе

В Кузбассе в котельной ООО «Хлеб» произошло возгорание.

Предварительно установлено, что начальник смены услышала громкий хлопок около 01:30 часов, затем из котельной пошел едкий дым и огонь. Женщина вызвала пожарных и «скорую помощь». В процессе тушения спасатели обнаружили на полу 61-летнюю женщину, работницу котельной, которая отвечала за рабочий процесс. Женщину спасти не удалось, она скончалась в карете «скорой помощи».

Предварительно, причиной возгорания стало нарушение технологического процесса.