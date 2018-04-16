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В Нальчике потушили крупный пожар
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В Нальчике потушили крупный пожар на рынке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: МЧС России
Крупный пожар, возникший утром в понедельник на центральном рынке в Нальчике, полностью потушен, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.
Как сообщало МЧС, утром в понедельник на центральном рынке Нальчика в одном из торговых павильонов произошел пожар на площади около 600 квадратных метров. Позже было уточнено, что огонь перекинулся на второй павильон, и площадь пожара составила уже около двух тысяч квадратных метров. В 09.08 мск возгорание было локализовано, его площадь составила 3,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет.
По оценкам специалистов, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. В результате происшествия сгорел павильон, один пострадал частично. Всего было повреждено имущество более 135 субарендаторов.
"В 17.15 мск в понедельник пожар на рынке в Нальчике полностью потушен. На месте в течение ночи будут дежурить два пожарных расчета, чтобы не допустить повторного возгорания", — сказал Беров.
Он также отметил, что к работе на месте пожара приступила оперативно-следственная группа.
"Всего в ликвидации пожара участвовало 108 человек и 28 единиц техники", — уточнил руководитель пресс-службы.
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