В Нальчике потушили крупный пожар на рынке

Как сообщало МЧС, утром в понедельник на центральном рынке Нальчика в одном из торговых павильонов произошел пожар на площади около 600 квадратных метров. Позже было уточнено, что огонь перекинулся на второй павильон, и площадь пожара составила уже около двух тысяч квадратных метров. В 09.08 мск возгорание было локализовано, его площадь составила 3,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет.

По оценкам специалистов, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. В результате происшествия сгорел павильон, один пострадал частично. Всего было повреждено имущество более 135 субарендаторов.

"В 17.15 мск в понедельник пожар на рынке в Нальчике полностью потушен. На месте в течение ночи будут дежурить два пожарных расчета, чтобы не допустить повторного возгорания", — сказал Беров.

Он также отметил, что к работе на месте пожара приступила оперативно-следственная группа.