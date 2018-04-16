Кузбасс посетит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев обсудил визит Патриарха на встрече с с митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом и представителями Кузбасской митрополии.

Предполагается, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Кемерово на 40-й день после трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня». Он совершит божественную литургию, посетит место трагедии и встретится с родственниками и семьями пострадавших и погибших.

Также на встрече Сергей Цивилев поблагодарил всех священнослужителей, кто оказывал помощь во время работы оперативного штаба на месте трагедии. Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» произошел 25 марта. Трагедия унесла жизни 64 человек, среди них 41 ребенок.