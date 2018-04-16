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В Томске закрылись несколько торговых центров
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В Томске закрылись несколько торговых центров 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
После крупнейшего пожара в кемеровской «Зимней вишне», жертвами которого стали 64 человека, по всей стране начались проверки торговых центров. В итоге многим пришлось на время приостановить свою деятельность.
Так 16 апреля, на входе ТЦ «Изумрудный город» появилось объявление о временном закрытии центра, где согласно тексту объявления, размещенного на входе, проводятся работы по дополнительной проверке противопожарных систем. Кроме того в соцсетях сообщают о закрытии ТЦ «Весна». Руководство центров отказалось комментировать данную ситуацию.
Фото: pixabay.com.
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