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В Подмосковье произошел пожар на площади 480 квадратных метров
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В Подмосковье произошел пожар на площади 480 квадратных метров 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.
"В 04.12 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, Строительный переулок, дом 10", — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, в 5.00 мск пожар был локализован. К его тушению привлекли 50 человек и 14 единиц техники.
Ранее в районе Марьина роща в Москве произошел пожар на складе. По данным источника, возгорание произошло в металлическом ангаре, в котором расположены столярная мастерская, а также склад с декором и 3 тоннами краски. Площадь пожара составила 80 кв. м, существовала угроза перехода огня на расположенные рядом бытовки.
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