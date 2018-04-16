В Подмосковье произошел пожар на площади 480 квадратных метров

Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

"В 04.12 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область , городской округ Электросталь, Строительный переулок, дом 10", — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, в 5.00 мск пожар был локализован. К его тушению привлекли 50 человек и 14 единиц техники.