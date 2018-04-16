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В Челябинской области потушены лесные пожары на площади более 46 га
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В Челябинской области потушены лесные пожары на площади более 46 га 

ТАСС 26 минут назад
Фото: ЕАН
ЧЕЛЯБИНСК, 16 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Первые за пожароопасный сезон 2018 года шесть лесных пожаров на площади более 46 га потушены в Челябинской области 15 апреля, сообщили в понедельник ТАСС в пресс— службе главного управления лесами региона.
"С начала пожароопасного сезона это первые пожары в лесах Челябинской области: за 15 апреля ликвидировано шесть лесных пожаров на площади 46,6 га. В прошлом году первый пожар был 12 апреля на площади 1,22 га в Шершневском лесничестве, 17 апреля прошлого года было ликвидировано шесть пожаров на площади 22,87 га", — сказали в пресс— службе.
Правительство Челябинской области подписало распоряжение о начале с 15 апреля (на пять дней позже, чем в прошлом году — прим. ТАСС) пожароопасного сезона в лесах региона.
По данным областного управления лесами, за пожароопасный период 2017 года в лесном фонде ликвидировано 420 пожаров. Это существенно меньше, чем в 2016, когда было потушено 572 лесных пожара.
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