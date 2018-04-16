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В Новосильском районе дотла сгорел ВАЗ
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В Новосильском районе дотла сгорел ВАЗ 

РИА 57 24 минуты назад
Фото: РИА 57
Пожар в селе Задушное Новосильского района Орловской области произошёл накануне в воскресенье, 15 апреля.
По информации пресс-службы регионального УМВД, сообщение о том, что на одной из улиц села горит машина, поступило на пульт дежурного ПСЧ-28 в 21:27. С огнём боролись силы и средства Новосильского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС. Автомобиль ВАЗ выгорел полностью по всей площади. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты. По факту пожара ведётся дознание.
Сообщение В Новосильском районе дотла сгорел ВАЗ появились сначала на РИА 57.
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