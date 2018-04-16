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В подмосковной Элекростали на заводском складе произошел крупный пожар
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В подмосковной Элекростали на заводском складе произошел крупный пожар 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Пожар разгорелся на площади 480 квадратных метров. Возгорание произошло на складе бывшего опытного завода: горят емкости с клеем для обуви.
Сегодня, 16 апреля, в 04.12 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в подмосковной Электростали. Возгорание произошло в строении, которое находится по адресу: Строительный переулок, дом 10. Об этом сообщается на сайте МЧС по Подмосковью.
По информации РИА Новости, возгорание произошло на складе бывшего опытного завода: горят емкости с клеем для обуви.
Пожар разгорелся на площади 480 квадратных метров. В 05.00 пожарным удалось локализовать возгорание.
К ликвидации последствий инцидента привлекалось 50 человек и 14 единиц техники.
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