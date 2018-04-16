В подмосковной Элекростали на заводском складе произошел крупный пожар

Пожар разгорелся на площади 480 квадратных метров. Возгорание произошло на складе бывшего опытного завода: горят емкости с клеем для обуви.

Сегодня, 16 апреля, в 04.12 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в подмосковной Электростали. Возгорание произошло в строении, которое находится по адресу: Строительный переулок, дом 10. Об этом сообщается на сайте МЧС по Подмосковью.

По информации РИА Новости, возгорание произошло на складе бывшего опытного завода: горят емкости с клеем для обуви.

Пожар разгорелся на площади 480 квадратных метров. В 05.00 пожарным удалось локализовать возгорание.

К ликвидации последствий инцидента привлекалось 50 человек и 14 единиц техники.