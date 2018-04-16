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Дома подтоплены в Нижегородской области
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Дома подтоплены в Нижегородской области 

Newsroom24 59 минут назад
Фото: Newsroom24
15 апреля поступила информация о подтоплении придомовых территорий 8-ми жилых домов в городе Урень Нижегородской области. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Как сообщает ведомство, данные территории ежегодно подтапливаются. Все вопросы жизнеобеспечения населения заблаговременно решены органами местного самоуправления. Население обеспечено продуктами питания, решены вопросы медицинского обеспечения и пожарной безопасности. Проведен подворовый обход. Эвакуация жителей не требуется. Для подхода жителей к домам обустроены переходы. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки.
На место направлены силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 2 человека, 1 единица техники.
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