Под Омском школьницы пожарили крабовые палочки на Вечном огне

В городе Тара Омской области две школьницы шокировали местных жителей, пожарив крабовые палочки на Вечном огне. Прямую трансляцию осквернения мемориала воинам, погибших в Великую Отечественную войну, школьницы выложили в Instagram.

Видео привлекло внимание жителей города. Скриншот был опубликован на местном паблике. После публикации, администратору паблика пришло сообщение от 15-летней девушки. Она предложила сто рублей за удаление поста. В ходе разбирательств мэрия выяснила, что одной из девочек всего 12 лет, она ученица седьмого класса.

Как сообщает «День. Онлайн» одна из них отличница, активистка. Свой поступок школьница никак не объясняет. О второй девочке пока ничего неизвестно. По факту произошедшего написано заявление в полицию.

Ранее «СП» сообщала, что в подмосковном городе Кашире школьники забросали Вечный огонь снегом. На вид подросткам 13 — 15 лет. Также сообщалось, что две школьницы осквернили мемориал Вечного огня в парке 30-летия Победы в городе Абинске Краснодарского края . Они плевали в огонь, танцевали и снимали происходящее на смартфон.