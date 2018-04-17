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Под Омском школьницы пожарили крабовые палочки на Вечном огне
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Под Омском школьницы пожарили крабовые палочки на Вечном огне 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
В городе Тара Омской области две школьницы шокировали местных жителей, пожарив крабовые палочки на Вечном огне. Прямую трансляцию осквернения мемориала воинам, погибших в Великую Отечественную войну, школьницы выложили в Instagram.
Видео привлекло внимание жителей города. Скриншот был опубликован на местном паблике. После публикации, администратору паблика пришло сообщение от 15-летней девушки. Она предложила сто рублей за удаление поста. В ходе разбирательств мэрия выяснила, что одной из девочек всего 12 лет, она ученица седьмого класса.
Как сообщает «День. Онлайн» одна из них отличница, активистка. Свой поступок школьница никак не объясняет. О второй девочке пока ничего неизвестно. По факту произошедшего написано заявление в полицию.
Ранее «СП» сообщала, что в подмосковном городе Кашире школьники забросали Вечный огонь снегом. На вид подросткам 13 — 15 лет. Также сообщалось, что две школьницы осквернили мемориал Вечного огня в парке 30-летия Победы в городе Абинске Краснодарского края. Они плевали в огонь, танцевали и снимали происходящее на смартфон.
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