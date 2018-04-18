СКР сообщил об исключении «Зимней Вишни» из плановых проверок в течение нескольких лет

Сгоревший ТРЦ «Зимняя вишня» несколько месяцев исключался из плановых проверок противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Она отметила, что по обстоятельствам включения в указанную категорию предприятий владельца здания ТРЦ — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» — и крупнейшего арендатора ООО «Зимняя вишня Кемерово» допрошены прокурор города Кемерово и его помощник. Прокурор города пояснил следствию, что он и его помощник руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По официальным данным, в результате пожара погибло 64 человека, в том числе дети.