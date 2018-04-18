СКР сообщил об исключении «Зимней Вишни» из плановых проверок в течение нескольких лет 

Сгоревший ТРЦ «Зимняя вишня» несколько месяцев исключался из плановых проверок противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
«В рамках уголовного дела проведены обыски в ГУ МЧС России по Кемеровской области и в жилище его руководителя, а также руководителей структурных подразделений. В распоряжении следствия имеются документы прокуратуры Кемеровской области и города Кемерово о необходимости исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса», — приводит пресс-служба слова официального представителя ведомства СК Светланы Петренко.
Она отметила, что по обстоятельствам включения в указанную категорию предприятий владельца здания ТРЦ — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» — и крупнейшего арендатора ООО «Зимняя вишня Кемерово» допрошены прокурор города Кемерово и его помощник. Прокурор города пояснил следствию, что он и его помощник руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По официальным данным, в результате пожара погибло 64 человека, в том числе дети.