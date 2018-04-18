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СК: прокуратура годами запрещала проверки безопасности в ТЦ в Кемерово
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СК: прокуратура годами запрещала проверки безопасности в ТЦ в Кемерово 

Газета.Ru 13 часов назад
Следственный комитет сообщил о том, что сотрудники прокуратуры на протяжении нескольких лет запрещали проведение противопожарных проверок безопасности в сгоревшем торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерово, передает РИА «Новости».
"В распоряжении следствия имеются документы прокуратуры Кемеровской области и города Кемерово о необходимости исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса. По обстоятельствам включения в данную категорию предприятий владельца здания ТРЦ — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и крупнейшего арендатора ООО «Зимняя вишня Кемерово» допрошены прокурор города Кемерово и его помощник", — заявили в Следственном комитете.
В СК подчеркнули, что по словам прокурора города ведомство действовало исходя из разъяснений вышестоящего руководства.
Ранее в МЧС сообщили, что в половине проверенных после пожара в Кемерово зданий нарушена пожарная безопасность.
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