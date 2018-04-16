Крупный пожар в Электростали локализован 

Пожар произошел по адресу: Строительный переулок, дом №10.
Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) рассказали, что серьезный пожар в Московской области удалось локализовать. Пожар случился в городском округе Электросталь.
— В 5:00 пожар на площади 480 квадратных метров локализован огнеборцами, — говорится на официальном сайте экстренного ведомства.
В спецоперации участвуют более 30 сотрудников МЧС. Детали происшествия сейчас выясняются.
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