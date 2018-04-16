Более 30 спасателей тушат пожар в Электростали

В дежурную часть поступили сведения о пожаре в 4:12.

— В ликвидации пожара задействовано 34 сотрудника экстренного ведомства. Пожар случился в строение, расположенном по адресу: Строительный переулок, дом №10, — говорится на сайте подразделения. Площадь возгорания еще неизвестна.

В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

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