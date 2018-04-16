Ещё
Более 30 спасателей тушат пожар в Электростали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 30 спасателей тушат пожар в Электростали 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В дежурную часть поступили сведения о пожаре в 4:12.
В спецоперации, направленной на тушение пожара в Московской области, принимают участие сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Сообщается, что в Электростали произошел пожар.
— В ликвидации пожара задействовано 34 сотрудника экстренного ведомства. Пожар случился в строение, расположенном по адресу: Строительный переулок, дом №10, — говорится на сайте подразделения. Площадь возгорания еще неизвестна.
В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на северо-востоке Москвы
Вечерняя Москва: последние новости
Крупный пожар в Электростали локализован Спасатели ликвидировали открытое горение в ангаре бывшего опытного завода в Электростали СК: Двери запасного выхода кинозала «Зимней вишни» были стянуты «тросиком с замком»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Франции выдвинул обвинение России668
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа73
Трамп планировал нанести удар по ПВО РФ127
Эксперты обрадовали россиян201
СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ32
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение