Более 30 спасателей тушат пожар в Электростали 

В дежурную часть поступили сведения о пожаре в 4:12.
В спецоперации, направленной на тушение пожара в Московской области, принимают участие сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Сообщается, что в Электростали произошел пожар.
— В ликвидации пожара задействовано 34 сотрудника экстренного ведомства. Пожар случился в строение, расположенном по адресу: Строительный переулок, дом №10, — говорится на сайте подразделения. Площадь возгорания еще неизвестна.
В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются.
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