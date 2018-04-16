Ещё
СМИ: владельцы «Зимней вишни» решили не тратиться на противопожарную безопасность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: владельцы «Зимней вишни» решили не тратиться на противопожарную безопасность 

BFM.RU 41 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
О неисправности системы пожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове собственник узнал почти два года назад, но решил не тратить на ее ремонт необходимые семь миллионов рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.
Последний сбой в системе произошел 19 марта. Двадцать пятого марта в здании произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека. Ранее Следственный комитет сообщил, что в 2016 году предпринималась попытка проверить «Зимнюю вишню», которая не была завершена. «В процесс вмешалось высокопоставленное должностное лицо, рассказали в ведомстве.
По данным издания, директор компании „Системный интегратор“ Игорь Полозиненко (находится под арестом) заключил договор возмездного оказания услуг по обслуживанию системы пожарной сигнализации в „Зимней вишне“ с гендиректором ОАО „Кемеровский кондитерский комбинат“ (компания — собственник центра) Юлией Богдановой в июле 2016 года. Установкой же и монтажом системы в 2013 году в ТРЦ занималось томское ООО „Альфа“, которое до 2016 года ее и обслуживало. После смены компании, обслуживающей противопожарную систему, была проведена проверка, которая выявила многочисленные недостатки, допущенные еще при установке оборудования, его несоответствие нормативной документации, ГОСТам и СНИПам. По данным источника, Полозиненко известил об этом Богданову. Однако средств на это собственник не выделил, поэтому дальнейшее обслуживание свелось, по сути, к „латанию дыр“ там, где ломалось. Все выявленные неполадки фиксировались в специальном журнале и устранялись, если судить по записям, в течение трех часов. Во всех случаях собственник ставился в известность. Последняя запись в журнале помечена 19 марта (пожар произошел 25 марта).
Ранее Следственный комитет России сообщил, что в 2016 году предпринималась попытка проверить „Зимнюю вишню“, которая не была завершена. „В процесс вмешалось высокопоставленное должностное лицо“, — рассказали в ведомстве.
BFM.RU: последние новости
Пожар на рынке в Нальчике на площади 3 тыс. кв. м локализован СК установил чиновников, препятствовавших проверкам в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово СК: проверкам в «Зимней вишне» препятствовали высокопоставленные чиновники
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки23
Трамп планировал атаковать российские объекты869
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией63
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа173
Глава Франции выдвинул обвинение России852
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:35
Россия не будет затягивать с ответом на санкции США
Конфликты Политика
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
00:28
Деньги из штанов вытащил ветер
Происшествия Криминал
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение