СМИ: владельцы «Зимней вишни» решили не тратиться на противопожарную безопасность

О неисправности системы пожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове собственник узнал почти два года назад, но решил не тратить на ее ремонт необходимые семь миллионов рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.

Последний сбой в системе произошел 19 марта. Двадцать пятого марта в здании произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека. Ранее Следственный комитет сообщил, что в 2016 году предпринималась попытка проверить «Зимнюю вишню», которая не была завершена. «В процесс вмешалось высокопоставленное должностное лицо, рассказали в ведомстве.

По данным издания, директор компании „Системный интегратор“ Игорь Полозиненко (находится под арестом) заключил договор возмездного оказания услуг по обслуживанию системы пожарной сигнализации в „Зимней вишне“ с гендиректором ОАО „Кемеровский кондитерский комбинат“ (компания — собственник центра) Юлией Богдановой в июле 2016 года. Установкой же и монтажом системы в 2013 году в ТРЦ занималось томское ООО „Альфа“, которое до 2016 года ее и обслуживало. После смены компании, обслуживающей противопожарную систему, была проведена проверка, которая выявила многочисленные недостатки, допущенные еще при установке оборудования, его несоответствие нормативной документации, ГОСТам и СНИПам. По данным источника, Полозиненко известил об этом Богданову. Однако средств на это собственник не выделил, поэтому дальнейшее обслуживание свелось, по сути, к „латанию дыр“ там, где ломалось. Все выявленные неполадки фиксировались в специальном журнале и устранялись, если судить по записям, в течение трех часов. Во всех случаях собственник ставился в известность. Последняя запись в журнале помечена 19 марта (пожар произошел 25 марта).

Ранее Следственный комитет России сообщил, что в 2016 году предпринималась попытка проверить „Зимнюю вишню“, которая не была завершена. „В процесс вмешалось высокопоставленное должностное лицо“, — рассказали в ведомстве.