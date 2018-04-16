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СМИ: на противопожарную безопасность «Зимней вишни» пожалели деньги
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СМИ: на противопожарную безопасность «Зимней вишни» пожалели деньги 

Свободная пресса 12 минут назад
Семь миллионов рублей не стали выделять на обеспечение безопасности в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где позже случился страшный пожар. Выяснилось, что собственник здания на протяжении нескольких лет знал о проблемах с противопожарной системой. Однако средства на ее установку выделены так и не были.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, до 2016 года услуги по обслуживанию системы пожарной сигнализации в «Зимней вишне» были на одной компании, но затем она прекратила существование. После этого прошла проверка и оказалось, что в системе есть масса недочетов, на устранение которые необходимы 7 млн рублей.
При этом сообщается, что противопожарное оборудование изначально смонтированное с нарушениями, работать в полной мере в критический момент не могло. Так, к примеру, пути подачи воды в систему пожаротушения были установлены в районе парковки, и зимой просто замерзали.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в свое время проверке кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» помешал высокопоставленный чиновник: «В 2016 году была попытка проверить этот центр, и проверка не была проведена, потому что в процесс вмешалось высокопоставленное должностное лицо, но должность его мы пока не называем». В итоге экспертизу тогда так и не провели.
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