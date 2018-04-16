На системе пожарной безопасности «Зимней вишни» сэкономили 7 миллионов

Собственник торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово , при пожаре в котором погибли 64 человека, знал о проблемах с системой безопасности по меньшей мере два года. На то, чтобы привести ее в порядок, требовалось около 7 миллионов рублей, однако средства выделены не были. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к расследованию уголовного дела.

Как отмечает издание, до 2016 года ТЦ обслуживала томская компания «Альфа», которая занималась установкой и монтажом системы противопожарной безопасности. В том же году выявилось, что оборудование было установлено неправильно и с нарушениями, но менять его не стали. Его содержание свелось к ремонтированию поломок — «латанию дыр». Этим до последнего времени занималась фирма «Системный интегратор» Игоря Полозиненко , который сейчас находится под арестом.

Уточняется, к примеру, что пути подачи воды были проложены на уличной парковке, и в холодное время года они замерзали. Кроме того, во время ремонтных работ эту систему использовали строители, что запрещено.