Ещё
На системе пожарной безопасности «Зимней вишни» сэкономили 7 миллионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На системе пожарной безопасности «Зимней вишни» сэкономили 7 миллионов 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Собственник торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, при пожаре в котором погибли 64 человека, знал о проблемах с системой безопасности по меньшей мере два года. На то, чтобы привести ее в порядок, требовалось около 7 миллионов рублей, однако средства выделены не были. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к расследованию уголовного дела.
Как отмечает издание, до 2016 года ТЦ обслуживала томская компания «Альфа», которая занималась установкой и монтажом системы противопожарной безопасности. В том же году выявилось, что оборудование было установлено неправильно и с нарушениями, но менять его не стали. Его содержание свелось к ремонтированию поломок — «латанию дыр». Этим до последнего времени занималась фирма «Системный интегратор» Игоря Полозиненко, который сейчас находится под арестом.
Уточняется, к примеру, что пути подачи воды были проложены на уличной парковке, и в холодное время года они замерзали. Кроме того, во время ремонтных работ эту систему использовали строители, что запрещено.
Руководство ТЦ, в частности гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината» (собственник) Юлия Богданова, всегда извещалось о всех поломках и неисправностях. Последняя запись в журнале помечена 19 марта (пожар произошел 25-го).
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп планировал атаковать российские объекты521
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа133
Глава Франции выдвинул обвинение России773
США потратят $65 млн на «освобождение» Донбасса56
Эксперты обрадовали россиян228
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
01:27
В РФ отреагировали на попадание Асада в базу «Миротворца»
Политика В мире
04:06
«Весь мир должен учиться у Украины»
В мире
00:38
СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ
Происшествия
10:37
США потратят $65 млн на «освобождение» Донбасса
В мире Экономика
01:05
Эксперты обрадовали россиян
Рынки Экономика
04:09
Трамп планировал атаковать российские объекты
В мире Армия
04:21
Кончита Вурст шокировала своей болезнью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение