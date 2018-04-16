В Хабаровском крае отстояли посёлок от мощного пала

Хабаровском крае природный пожар едва не уничтожил небольшой посёлок при станции Джелюмкен в Амурском районе. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщил руководитель районного МКУ «Управление гражданской защиты» Виктор Кислинских.

— Информацию об угрозе населённому пункту Джелюмкен мы получили от радиооператора Падалинского лесного хозяйства, — рассказал Виктор Кислинских. — Возгорание произошло в квартале № 165 на расстоянии 0,5 километра от посёлка возник пожар. Его фронт двигался по направлению к населённому пункту. К Джелюмкену были направлены силы управления лесного хозяйства — 12 человек. Одновременно мы получили информацию о втором пожаре, который также мог представить угрозу населённому пункту. Туда были направлены силы дальневосточной авиабазы охраны лесов. Общими усилиями удалось не допустить распространения пожара на населённый пункт.

С приходом тёплой погоды уровень пожарной угрозы в Хабаровском крае сильно возрос. В социальных сетях жители региона делятся многочисленными видеокадрами мощных травяных палов. Один из них, бушевал минувшей ночью в районе воинских частей около села Князе-Волконское.

С начала 2018 года сотрудники государственного пожарного надзора зафиксировали уже 26 загораний сухой травы, от огня пострадал 21 дачный дом.