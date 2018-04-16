Ещё
В Хабаровском крае отстояли посёлок от мощного пала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Хабаровском крае отстояли посёлок от мощного пала 

Хабаровский край сегодня 50 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровском крае природный пожар едва не уничтожил небольшой посёлок при станции Джелюмкен в Амурском районе. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщил руководитель районного МКУ «Управление гражданской защиты» Виктор Кислинских.
— Информацию об угрозе населённому пункту Джелюмкен мы получили от радиооператора Падалинского лесного хозяйства, — рассказал Виктор Кислинских. — Возгорание произошло в квартале № 165 на расстоянии 0,5 километра от посёлка возник пожар. Его фронт двигался по направлению к населённому пункту. К Джелюмкену были направлены силы управления лесного хозяйства — 12 человек. Одновременно мы получили информацию о втором пожаре, который также мог представить угрозу населённому пункту. Туда были направлены силы дальневосточной авиабазы охраны лесов. Общими усилиями удалось не допустить распространения пожара на населённый пункт.
С приходом тёплой погоды уровень пожарной угрозы в Хабаровском крае сильно возрос. В социальных сетях жители региона делятся многочисленными видеокадрами мощных травяных палов. Один из них, бушевал минувшей ночью в районе воинских частей около села Князе-Волконское.
С начала 2018 года сотрудники государственного пожарного надзора зафиксировали уже 26 загораний сухой травы, от огня пострадал 21 дачный дом.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю, с этого года правительство России ужесточило противопожарные требования к собственникам земель, а также к простым водителям и пассажирам, которым запретили выкидывать окурки и спички по ходу движения автомобиля. Согласно нововведениям, владельцы земельных участков теперь обязаны регулярно убирать мусор и косить траву. Также запрещено выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами. Бороться с бурьяном на законодательном уровне теперь обязали и дачников.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Сотни хабаровчан пришли попрощаться с вертолетчиками Десятки нарушений найдены в торговых центрах Хабаровского края В России хотят запретить сыроподобные продукты
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Франции выдвинул обвинение России665
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа69
Трамп планировал нанести удар по ПВО РФ125
Эксперты обрадовали россиян200
СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ32
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение