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«Коммерсант» сообщил о не выделенных на ремонт «Зимней вишне» деньгах
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«Коммерсант» сообщил о не выделенных на ремонт «Зимней вишне» деньгах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Собственник здания кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Юлия Богданова не стала выделять необходимые для ремонта системы пожарной безопасности деньги, несмотря на то, что о неисправности было известно почти два года назад, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к расследованию уголовного дела о пожаре в комплексе.
Издание отмечает, что в июле 2016 года сменилась компания, обслуживавшая противопожарную систему «Зимней вишни». Находящийся под арестом директор компании «Системный интегратор» Игорь Полозизенко заключил договор с компанией-собственником торгового центра «Кемеровский кондитерский комбинат». До этого установкой и обслуживанием системы занималась томская компания «Альфа».
В последствие была проведена проверка, по итогам которой выявили ряд недостатков, допущенных еще при установке оборудования. Кроме того, стало известно о его несоответствии нормативной документации, ГОСТам и СНИПам.
"Коммерсант" сообщает, что Полозизенко доложил о неполадках собственнику, но необходимые для ремонта семь миллионов рублей так и не выделили. Все выявленные неисправности фиксировали в специальном журнале и «устраняли» в течение нескольких часов. Последний сбой в системе произошел 19 марта.
Также газета отмечает, что оборудование изначально устанавливали с нарушением. В частности. Пути подачи воды в систему пожаротушения находились в районе парковки и при холодной погоде замерзали.
В результате пожара в «Зимней вишне» 25 марта погибли 64 человека, включая 41 ребенка. По числу жертв этот пожар является одним из крупнейших в России за 100 лет.
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