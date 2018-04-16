«Коммерсант» сообщил о не выделенных на ремонт «Зимней вишне» деньгах

Издание отмечает, что в июле 2016 года сменилась компания, обслуживавшая противопожарную систему «Зимней вишни». Находящийся под арестом директор компании «Системный интегратор» Игорь Полозизенко заключил договор с компанией-собственником торгового центра «Кемеровский кондитерский комбинат». До этого установкой и обслуживанием системы занималась томская компания «Альфа».

В последствие была проведена проверка, по итогам которой выявили ряд недостатков, допущенных еще при установке оборудования. Кроме того, стало известно о его несоответствии нормативной документации, ГОСТам и СНИПам.

"Коммерсант" сообщает, что Полозизенко доложил о неполадках собственнику, но необходимые для ремонта семь миллионов рублей так и не выделили. Все выявленные неисправности фиксировали в специальном журнале и «устраняли» в течение нескольких часов. Последний сбой в системе произошел 19 марта.

Также газета отмечает, что оборудование изначально устанавливали с нарушением. В частности. Пути подачи воды в систему пожаротушения находились в районе парковки и при холодной погоде замерзали.