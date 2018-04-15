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Жителям Великих Лук напомнили, как избежать пожаров
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Жителям Великих Лук напомнили, как избежать пожаров 

АиФ Северо-запад 44 минуты назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки 15 апреля в рамках сезонной профилактической операции «Лето» осуществили профилактический рейд в районе улицы Малышева, улицы Бассейной, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В ходе рейда распространены памятки о действиях при возникновении пожара, листовки о мерах пожарной безопасности в жилых домах, проведены инструктажи в области пожарной безопасности, с гражданами проведены профилактических бесед на тему пожарной безопасности.
Особое внимание было уделено информированию населения о недопущении сжигания сухой травы, мусора, правилах поведения при нахождении в лесах и на прилегающих к ним территориях, разъяснен порядок очистки территории дачных участков, граничащих с парковыми насаждениями. Гражданам были разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. В ходе бесед гражданам разъяснена необходимость наличия не придомовом участке первичных средств пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель).
Также гражданам разъяснены требования, предъявляемые к электрооборудованию и электроприборам, отопительной печи жилого дома. Была доведена информация об обстановке с пожарами на территории города Великие Луки и их основные причины.
Сотрудниками пожарного надзора особое внимание уделяется наиболее уязвимым социальным группам населения: многодетные семьи, инвалиды, одиноко проживающие пожилые граждане.
Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории города, основными причинами пожаров и гибели людей.
АиФ Северо-запад: последние новости
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