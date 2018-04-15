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Опубликовано видео пожара в доме солиста Uma2rmaN
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Опубликовано видео пожара в доме солиста Uma2rmaN 

Газета.Ru 1 час назад
Коттедж солиста группы Uma2rmaN Сергея Кристовского в подмосковном поселке Гаврилково загорелся 10 апреля, передает телеканал «360».
"360" публикует видео с места пожара.
На кадрах видно, что огонь валит из окна третьего этажа. Судя по маленьким окнам, вероятно, там находится чердак. Пожарные быстро ликвидировали возгорание.
Как сообщалось ранее, в результате ЧП никто не пострадал. По словам PR-директора группы Юлии Сажиной, изначально огонь возник в частном доме концертного директора группы Евгении Лазаревской, а только потом перекинулся на коттедж Кристовского.
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