Опубликовано видео пожара в доме солиста Uma2rmaN

Коттедж солиста группы Uma2rmaN Сергея Кристовского в подмосковном поселке Гаврилково загорелся 10 апреля, передает телеканал «360».

"360" публикует видео с места пожара.

На кадрах видно, что огонь валит из окна третьего этажа. Судя по маленьким окнам, вероятно, там находится чердак. Пожарные быстро ликвидировали возгорание.

Как сообщалось ранее, в результате ЧП никто не пострадал. По словам PR-директора группы Юлии Сажиной, изначально огонь возник в частном доме концертного директора группы Евгении Лазаревской, а только потом перекинулся на коттедж Кристовского.