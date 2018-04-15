Пламя от загоревшегося камыша в Городище подошло вплотную к домам

В рабочем поселке Городище сегодня, 15 апреля, вечером между частными домами загорелся камыш.

— Около 17:00 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в рабочем поселке Городище. На одной из улиц в частном сектор горел камыш, — сообщили V1.ru ГУ МЧС России по Волгоградской области . — Пожарные расчеты 65-ой и 15-ой пожарно-спасательных частей ликвидировали горение в 17:30. Погибших и пострадавших нет.

Жители Городише сообщили V1.ru, что в результате пожара сгорела хозпостройка на территории одного подворья. До домов, благодаря слаженным действиям пожарных, огонь не дошел.

— МЧС в очередной раз призывает жителей и гостей Волгоградской области быть предельно аккуратным при обращении с огнем, — говорят спасатели. — Не выбрасывай непотушенные сигареты, не разводите костры, особенно при ветреной погоде.

В случаях, если вы увидел дым или пламя, не поленитесь позвонить по номеру «101». Это может спасти чужое имущество и даже жизни. Звонок бесплатный для всех операторов сотовой связи.