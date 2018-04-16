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Пожарная сигнализация сработала в студенческом общежитии на востоке Москвы
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Пожарная сигнализация сработала в студенческом общежитии на востоке Москвы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Живущим в общежитии Московского государственного технического университета имени Баумана на 7‐й Парковой улице рано лечь спать не удалось. В понедельник, 16 апреля, в здании сработала пожарной сигнализации и всех вывели на улицу. Об этом в социальных сетях сообщили непосредственные участники процесса эвакуации.
В столичном главке МЧС телеканалу «360» сообщили, что о происшествии ничего не знают, а также не получали вызова по указанному адресу.
Между тем студенты могут быть счастливы, что в случае чего сигнализация о пожаре точно работает, хоть и не всегда во время. Этого нельзя сказать о почти половине зданий в Кемерове, где в торговом центре «Зимняя вишня» заживо сгорели несколько десятков человек. По итогам проверки МЧС выяснилось, что нарушения пожарной безопасности есть в 50% зданий города.
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