Пожарная сигнализация сработала в столичном торговом центре 

Из здания эвакуировали людей.
В воскресенье, 15 апреля, в 19:15 из торгового центра «Золотой Вавилон» на северо-востоке Москвы экстренно эвакуировали людей. Оповещение о пожаре прозвучало во всем здании.
— Сработала пожарная сигнализация, кто-то из посетителей нажал на кнопку об извещении. Тревога ложная, — рассказал корреспонденту «ВМ» охранник ТРЦ Николай Хрестенко.
— Сотрудники сразу же по громкой связи попросили всех покинуть комплекс и организовали эвакуацию. Потом произвели обследование, — пояснил администратор ТЦ Александр Ширяев.
Посетители покидали торговый центр медленно и неохотно, без паники.