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Пожарная сигнализация сработала в столичном торговом центре
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Пожарная сигнализация сработала в столичном торговом центре 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Из здания эвакуировали людей.
В воскресенье, 15 апреля, в 19:15 из торгового центра «Золотой Вавилон» на северо-востоке Москвы экстренно эвакуировали людей. Оповещение о пожаре прозвучало во всем здании.
— Сработала пожарная сигнализация, кто-то из посетителей нажал на кнопку об извещении. Тревога ложная, — рассказал корреспонденту «ВМ» охранник ТРЦ Николай Хрестенко.
— Сотрудники сразу же по громкой связи попросили всех покинуть комплекс и организовали эвакуацию. Потом произвели обследование, — пояснил администратор ТЦ Александр Ширяев.
Посетители покидали торговый центр медленно и неохотно, без паники.
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