Пожарная сигнализация сработала в столичном торговом центре 

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СК: Двери запасного выхода кинозала «Зимней вишни» были стянуты «тросиком с замком»

Эвакуированных жителей московского дома, который может обрушиться, размещают в театре

Дом в центре Москвы, который мог обрушиться, ремонтировали строго по регламенту