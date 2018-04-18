Почти все ТЦ в Подмосковье работают с нарушениями пожарной безопасности

Виктор Сергеев. Подмосковье идут противопожарные проверки торговых центров. Практически все проверенные ТЦ получили замечания, сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы областного главка МЧС

"Начиная с 28 марта мы проверили 741 торгово-развлекательный центр и 362 других объекта с массовым пребыванием людей. Выяснилось, что 723 проверенных ТЦ и 241 здание иного назначения эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности", — заявил Сергеев на круглом столе в Мособлдуме.

По его словам, в 359 зданиях обнаружились неполадки в эвакуационных выходах из зданий, а в 477 систем автоматической пожарной сигнализации или имели неисправности, или отсутствовали вовсе. По итогам проверок к административной ответственности были привлечены 78 юридических и 224 должностных лица.