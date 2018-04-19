На Юге России за нарушения требований пожарной безопасности закрыли более 40 ТЦ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апреля. / ТАСС /. Более 40 торговых центров закрыли в Южном федеральном округе (ЮФО) из-за выявленных в них нарушениях требований пожарной безопасности. Об этом сообщил в четверг на совещании в Ростове-на-Дону начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер.

После пожара 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, Генпрокуратура РФ поручила проверить по всей стране торгово-развлекательные центры и другие учреждения с массовым пребыванием людей. Проверки проводятся с участием представителей МЧС

"На сегодняшний день 42 объекта закрыли на Юге России . До 30 апреля работу продолжим. До 1 мая информацию предоставим всем губернаторам", — сказал Одер.

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, на территории региона закрыли девять торговых центров. По пяти объектам дело направили в суд, сказал он на совещании.