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На Юге России за нарушения требований пожарной безопасности закрыли более 40 ТЦ
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На Юге России за нарушения требований пожарной безопасности закрыли более 40 ТЦ 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апреля. /ТАСС/. Более 40 торговых центров закрыли в Южном федеральном округе (ЮФО) из-за выявленных в них нарушениях требований пожарной безопасности. Об этом сообщил в четверг на совещании в Ростове-на-Дону начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер.
После пожара 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, Генпрокуратура РФ поручила проверить по всей стране торгово-развлекательные центры и другие учреждения с массовым пребыванием людей. Проверки проводятся с участием представителей МЧС.
"На сегодняшний день 42 объекта закрыли на Юге России. До 30 апреля работу продолжим. До 1 мая информацию предоставим всем губернаторам", — сказал Одер.
По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, на территории региона закрыли девять торговых центров. По пяти объектам дело направили в суд, сказал он на совещании.
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