Очевидцы: на полях под Самарой сжигали сухую траву

Днем в воскресенье, 15 марта, под Самарой произошел крупный пожар. По словам местных жителей, на полях между поселками Николаевка и Рубежное неизвестные подожгли сухую траву.

— Каждый год одно и то же. Постоянно жгут траву на этих полях. Дым столбом. И никто не думает, как это опасно, — рассказали 63.ru очевидцы.

В понедельник, 16 апреля, в Самарской области начнет действовать особый противопожарный режим. В лесных массивах губернии запретят жечь костры, выбрасывать спички и окурки, а также засорять лес бытовыми и строительными отходами.

За нарушение правил пожарной безопасности граждане могут заплатить от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Юридические лица могут попрощаться с еще более крупной суммой денег — до полумиллиона рублей.