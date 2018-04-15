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Очевидцы: на полях под Самарой сжигали сухую траву
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Очевидцы: на полях под Самарой сжигали сухую траву 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Днем в воскресенье, 15 марта, под Самарой произошел крупный пожар. По словам местных жителей, на полях между поселками Николаевка и Рубежное неизвестные подожгли сухую траву.
— Каждый год одно и то же. Постоянно жгут траву на этих полях. Дым столбом. И никто не думает, как это опасно, — рассказали 63.ru очевидцы.
В понедельник, 16 апреля, в Самарской области начнет действовать особый противопожарный режим. В лесных массивах губернии запретят жечь костры, выбрасывать спички и окурки, а также засорять лес бытовыми и строительными отходами.
За нарушение правил пожарной безопасности граждане могут заплатить от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Юридические лица могут попрощаться с еще более крупной суммой денег — до полумиллиона рублей.
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