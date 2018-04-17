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Пожарные проникли в гараж с заведённой машиной и нашли там мужчину без сознания
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Пожарные проникли в гараж с заведённой машиной и нашли там мужчину без сознания 

ngs.ru 27 минут назад
Фото: ngs.ru
Днём 17 апреля пожарные вскрыли гараж в центре Новосибирска и вытащили мужчину, который был внутри заведённой машины.
Сегодня очевидец позвонил в пожарную часть и сообщил о том, что на улице Депутатской горит гараж, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что пожарные выехали на вызов в 12:09. Когда они прибыли на место, то увидели, что из гаража идёт слабый дым. Вскрывать постройку пришлось при помощи бензореза.
«Внутри гаража находился заведённый автомобиль, горения в гараже не происходило. В автомобиле находился человек», — описали ситуацию в МЧС.
В пресс-службе уточнили, что мужчина был жив — его госпитализировали.
Месяц назад спасатели вытащили мужчину из запертого изнутри гаража в Кировском районе — спасённый был без сознания.
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