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Мощный взрыв прогремел в загоревшихся гаражах в Новосибирске
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Мощный взрыв прогремел в загоревшихся гаражах в Новосибирске 

Вести.Ru 19 минут назад
Фото: Вести.Ru
Мощный взрыв прогремел в частных гаражах в Новосибирске, которые в воскресенье вечером охватило пламя. Многочисленные Привлеченные мощным пожаром очевидцы сняли на видео момент громкого хлопка.
Первым на Сухарной улице вспыхнул деревянный сарай, после чего огонь резво перебросился на соседние гаражи. Когда пламя поднялось до крыш, а в небо взвился черный столб дыма, прогремел мощный взрыв. Напуганные люди, как видно на кадрах, бросились врассыпную, опасаясь новых залпов, но их не последовало — судя по всему, в гараже хранился только один газовый баллон.
Хлопот прибывшим на место пожарным добавил сильный ветер, так что в какой-то момент, несмотря на их усилия, пламя все же перекинулось на крышу частного дома, однако его удалось быстро потушить. Что же до гаражей и хозяйственных построек, то от них ничего не осталось. Местные жители, как отмечает "Комсомольская правда в Новосибирске", не исключают версию поджога — за последний месяц в непосредственной близости от сегодняшнего пожара сгорели несколько частных домов.
"Такое ощущение, что жгут специально, чтобы новостроек понавтыкать", — предположили очевидцы.
В результате пожара и взрыва никто из людей не пострадал.
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